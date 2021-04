I collaudi sulle future gomme da 18” continuano. Dopo il test di Ocon, è arrivato il turno di Fernando Alonso per provare sul tracciato del Bahrain i nuovi pneumatici Pirelli che verranno utilizzati il prossimo anno da tutte le monoposto in griglia. Il pilota spagnolo della Alpine ha fatto 144 giri ed è rimasto molto sorpreso da questa novità tecnica: “È stata una bella giornata di test e le nuove gomme lavorano già bene. Siamo in una fase di sviluppo incoraggiante”.

