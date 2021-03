Tost: “I tifosi giapponesi sono sempre entusiasti”

“Essendo il primo pilota giapponese in Formula 1 dal 2014 a oggi, spero che i video prodotti potranno portare le persone a essere più interessate al nostro campionato, e credo che DAZN sia la piattaforma perfetta per raggiungere l’obiettivo – ha detto Franz Tost, team principal di AlphaTauri -. Sappiamo che i tifosi giapponesi sono sempre super entusiasti, come vediamo spesso a Suzuka, e dunque attendo di vedere come reagiranno ai contenuti”.