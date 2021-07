Sensazioni agrodolci in casa Ferrari dopo le prove del venerdì nel GP Ungheria di F1. A un mattino promettente infatti ha fatto seguito un pomeriggio in cui le due rosse hanno fatto segnare tempi più alti. Nella prima sessione Sainz ha ottenuto il quarto miglior tempo in 1’18”115, mentre Charles – rallentato dal traffico – si è fermato a 1’18”391, settimo. Nel pomeriggio i migliori tempi sono stati 1’18”370 per il monegasco e 1’18”441 per lo spagnolo. Sabato 31 luglio alle 12 è prevista l’ultima sessione di libere in preparazione delle qualifiche – per le quali si attendono condizioni meteo variabili e temperature meno elevate – mentre il Gran Premio prenderà il via domenica alle 15. Da segnalare che le prove si sono svolte con le temperature più elevate di tutta la stagione: nella sessione di prove libere pomeridiana infatti si sono raggiunti i 33 gradi, mentre l’asfalto dell’Hungaroring ha superato i 60° C.