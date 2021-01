ROMA – “Non credo ci pentiremo della scelta di non provare a prendere Hamilton”. Lo ha detto Mattia Binotto spiegando che la Ferrari non ha pensato a Hamilton perché pienamente convinta del talento di Charles Leclerc. “Alla fine della giornata si prendono le decisioni che si ritengono le più giuste” ha proseguito il team manager della scuderia di Maranello in un’intervista a Sky Sports.