ROMA – “Penso che tutte le scuderie siano favorevoli all’introduzione del tetto salariale per i piloti, probabilmente lo introdurranno nei prossimi anni”. Lo ha detto il CEO della McLaren Zak Brown, che si aspetta di vedere un tetto salariale per i piloti di Formula 1 nei prossimi anni, ma pensa che ci sarebbero problemi a estenderlo anche al personale del team. . La Formula 1 sta già introducendo

un limite di spesa annuale complessivo per tutte le scuderie che parteciperanno al campionato del mondo quest’anno, che sarà ulteriormente ridotto dal 2023. “La Formula 1 ha dovuto cambiare il proprio profilo finanziario per rendere i team più sostenibili”, ha spiegato Brown. “Questo è quello che sta facendo in questo momento: si riducono le spese totali, ma c’è ancora flessibilità nel modo in cui possiamo spendere i nostri soldi”.