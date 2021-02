ROMA – La McLaren arriva da un 2020 soddisfacente dal punto di vista dei risultati. Il terzo posto nella classifica costruttori di Formula 1 fa ben sperare anche per il nuovo anno, con la MCL35M scenderà in pista con motore Mercedes. Anche il CEO Zak Brown, che ha parlato durante la presentazione della nuova monoposto, si è detto ottimista per il 2021: “La battaglia a centrocampo è incredibilmente Advertisements – ha affermato -. Sognare il campionato è irrealistico per tutto quello che è stato il nostro viaggio finora. Quello in cui possiamo confidare, ed è il traguardo a cui stiamo lavorando, è di chiudere nel corso dell’anno il gap con la Mercedes”.