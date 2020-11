ROMA – Carlos Sainz Senior ribadisce ancora una volta di non essere preoccupato riguardo la scelta di suo figlio di passare alla Ferrari dal 2021. “Carlos è pienamente fiducioso che se c’è una squadra in grado di risollevarsi in breve tempo quella è la Ferrari” ha dichiarato la leggenda del Rally all’agenzia stampa spagnola EFE. “Non ho dubbi al riguardo” insiste il 58enne. “ Non ho molte informazioni sui Advertisements ha concluso Carlos Sainz Senior. Il pilota di Madrid, che ha compiuto 26 anni a settembre, è in Formula 1 dal 2015 e ha corso con Toro Rosso, Renault e McLaren, ha firmato per entrare a far parte della Rossa per le stagioni 2021 e 2022. Proprio con la MacLaren, lo scorso anno, Sainz ha raggiunto il suo miglior risultato in carriera giungendo sesto nel mondiale piloti e conquistando il primo podio in Brasile, dove è giunto terzo dietro Verstappen e Gasly.

