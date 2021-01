PARIGI – Adesso è arrivata l’ufficialità da parte di Liberty Media e Fia. I test di inzio stagione, per la Formula 1, cambiano data e location: si passerà infatti dal Montmelò al circuito di Sakhir, in Bahrain, e si svolgeranno dal 12 al 14 marzo.

Giorni dimezzati

I test erano originariamente previsti a Barcellona, ad inizio marzo, ma erano stati spostati, in via preventiva, in seguito allo spostamento per la

Advertisements

Advertisements

pandemia del Gran Premio di Australia, prima prova del mondiale 2021. La stagione, al contrario, prenderà il via proprio in Bahrain il 28 marzo. Nessuna nuova data è stata fissata per il Gran Premio della Cina, normalmente disputato ad aprile, anch’esso rinviato. I test invernali sono stati ridotti a tre giorni invece dei sei previsti: questo perché le monoposto rimarranno sostanzialmente le stesse del 2020, una misura decisa per ridurre i costi nel pieno della crisi Covid.