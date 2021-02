ROMA – “Parlerei di F1 del futuro, un’evoluzione che stiamo vivendo con attenzione ai costi. E che si esprime nella voglia di fare spettacolo e di avere tecnologie carbon neutral, e in un approccio a sostenibilità e diversità: tutti valori che anche la F1 deve veicolare. Ma sempre con la volontà di mantenere i piloti al centro dello spettacolo”. Il nuovo CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, prova

Advertisements

a delineare in un’intervista a Il Giornale quali saranno le sue idee per il Circus nei prossimi anni in cui la sostenibilità dovrà essere la parola chiave. Non senza dimenticare la storia di questo sport, tra cui, ovviamente, la Ferrari: “La F1 ha bisogno della Ferrari e la Ferrari ha bisogno della F1. Partono da una situazione un po’ più difficile, come si è visto lo scorso anno, ma sono convinto che volontà e chiarezza di ciò che deve essere fatto sono ben presenti a Maranello”.