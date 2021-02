ROMA – La nuova stagione della Formula 1 partirà il prossimo 28 marzo in Bahrain e Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Circus, è convinto che il 2021 possa essere l’anno giusto per incrementare la popolarità del mondiale a quattro ruote: “ La voglia di Formula 1 è tantissima, in milioni e milioni la seguono. C’è voglia di passione, personaggi, di piloti che devono rimanere unici, mitologici, Advertisements Gare noiose? Io vedo i numeri e l’anno scorso l’audience televisiva era in crescita”, le sue parole ospite su Rete4.