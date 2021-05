Le due serie hanno corso entrambe nel Principato: tecnicamente le monoposto non si possono accostare, ma nella ricerca di spettacolo non mancano elementi di ispirazione

Adesso che ci hanno corso tutte e due nel giro di pochi giorni, qualche ragionamento su Formula 1 e Formula E a Montecarlo è quasi d’obbligo. Non un confronto, perché non avrebbe senso, più che altro una riflessione e magari qualche spunto che possa essere utile. Più una curiosità: tutte e due le gare di Monaco lanciano in testa un pilota olandese: Max Verstappen per la prima volta in carriera capolista in Formula 1 e Robert Frijns in vetta alla Formula E. Considerando che sabato alla 500 Miglia di Indianapolis partirà in prima fila Rinus Veekay, non è un brutto momento per essere appassionati di automobilismo, in Olanda. Non è un confronto perché tra la pole di Charles Leclerc (1’10”346) e quella di Antonio Felix Da Costa (1’31”317) ballano 21”, un’era geologica. Ed è vero che la versione integrale del circuito per la Formula E aveva un paio di modifiche (alla Santa Devota e all’uscita del tunnel) che lo rallentavano un po’, ma il divario rimane abissale.

Differenze tecniche — Non si possono però confrontare auto con 250 kW, l’equivalente di 340 cavalli circa, con altre che ne hanno sostanzialmente il triplo. E non è tutto: l’aerodinamica in Formula E è molto più approssimativa, il carico è minimo. E mentre in Formula 1 nel corso del fine settimana un pilota utilizza una decina di treni gomme, il suo collega di Formula E ne ha uno, che non è nemmeno di pneumatici slick. Per contro, come era prevedibile, in Formula 1 c’è stato un numero tale di sorpassi per cui per andare ad eguagliare quelli visti in Formula E (in soli 26 giri…) servirebbero un ventina di edizioni del GP. La stazza delle attuali auto della Formula 1 non permette più nemmeno di provarci. E certo no, non è immaginabile di poter fare senza Montecarlo, ma senza nemmeno più i tentativi di sorpasso lo spettacolo diventa davvero misero.

Cambi di posizione — Domenica scorsa abbiamo intuito cambi di posizione che hanno riguardato Sergio Perez e battaglie tra Sebastian Vettel e Pierre Gasly, senza tuttavia che la regia internazionale sia riuscita a farceli vedere. L’unico ammirato è stato quello di Mick Schumacher sul socio di Haas Nikita Mazepin al primo giro (quando si sono scambiati un paio di volte la posizione anche Antonio Giovinazzi e Esteban Ocon, a loro volta non visti…). In Formula E il numero di sorpassi è ignoto. Incalcolabile. Ci sono stati otto cambiamenti solo in testa, che hanno coinvolto tre piloti e cioè, oltre al vincitore Antonio Felix Da Costa (DS-Techeetah), anche Mitch Evans (Jaguar) e Robert Frijns (Virgin). Il sorpasso per la vittoria è arrivato nell’ultimo giro, quello per il secondo posto sotto la bandiera.

Incertezza — Un po’ più di incertezza che in Formula 1 c’è stata, diciamo. Ovvio che non possa essere questo il solo metro. L’adrenalina per i guardrail sfiorati da Verstappen e dagli altri, in gara e ancora di più sabato in qualifica, è un’altra cosa. E va tenuto in conto che tanti dei sorpassi della Formula E sono stati causati dall’Attack Mode, cioè dall’obbligo che ogni pilota aveva due volte nel corso della gara di allargare la traiettoria alla curva del Casinò per andarsi a prendere il surplus di energia. E non si possono certo immaginare soluzioni del genere in Formula 1. Però da un lato è vero che la Formula 1 dovrà studiare qualche innovazione, la Qualifica Sprint è un tentativo; dall’altro la Formula E nel 2023 presenterà le auto Gen3 che promettono performance molto più elevate. Ma non è questo. È che, come ha detto lo stesso campione in carica nonché vincitore di Montecarlo, Antonio Felix da Costa, da noi intervistato nell’ambito di Gazzetta Motori Days: “Non funziona comparare la Formula 1 e la Formula E. La Formula E ha fatto scelte diverse: in primis deve dimostrare che le auto elettriche sono sexy, efficaci, performanti. Il tutto in un ambito di sostenibilità. Da qui la politica per esempio di utilizzare un solo treno di gomme. E poi c’è il bilanciamento dei valori, attraverso le tante parti in comune e col sistema di qualifica che riequilibra sempre tutto. Infine c’è l’aspetto dello show, l’attack Mode, il Fanboost”. È una filosofia diversa. Incompatibile con la tradizione che la Formula 1 giustamente perpetra. Ma che magari alla stessa Formula 1 potrebbe ispirare qualche idea.

