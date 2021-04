La Ferrari procede nello sviluppo della SF21, introducendo a Imola modifiche non solo a livello di adattamenti alle caratteristiche del tracciato, adottando un’ala posteriore con profilo a cucchiaio e quella anteriore più scarica, ma concentrando gli sforzi anche nella zona del diffusore. Molto interessante, infatti, la presenza di un profilo verticale, lievemente avanzato rispetto al bordo di uscita del diffusore, a delimitazione del canale centrale. In pratica, ora, la sezione centrale è suddivisa in due canali separati, con quello più centrale di sezione piuttosto stretta, per velocizzare il flusso d’aria in uscita. Si tratta di un’evoluzione che in parte pare aver tratto ispirazione dalla soluzione adottata dalla McLaren sulla MCL35M dove un profilo verticale, di fatto, sigilla lateralmente la sezione centrale del diffusore.

