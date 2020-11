MARANELLO – “In Ferrari, abbiamo investito molto nello sviluppo per il motore del 2021 e 2022. Il propulsore è attualmente in funzione al banco prova e penso che il feedback, sia in termini di prestazioni che di affidabilità, sia molto promettente”. In vista della prossima annata, Mattia Binotto, team principal della Rossa, sembra vedere il futuro un po’ più rosa per le monoposto di Maranello.

Ulteriori miglioramenti

La stagione in

corso non è certo una delle migliori per la Scuderia italiana e la mancanza di potenza nel motore è sicuramente uno dei fattori che hanno inciso di più sulle performance di Leclerc e Vettel. Il team principal della Ferrari però ammette che il prossimo anno questo problema sarà compensato da un nuovo propulsore che sta mostrando prestazioni “molto promettenti” nei test: “E’ indubbio che al momento non abbiamo il miglior motore” ammette Binotto. “Penso però che nella prossima stagione disporremo di uno completamente nuovo”.

Dal 2021, i regolamenti cambieranno e i team saranno limitati nella quantità di test sulle power unit: “Ci saranno delle restrizioni ma toccherà a noi essere efficienti con le nuove regole. Nonostante queste limitazioni c’è ancora spazio per miglioramenti e i risultati che stiamo vedendo al banco prova ci soddisfano” conclude Binottto.

