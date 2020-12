SAKHIR – “In questa stagione così particolare non è la prima volta che ci troviamo a gareggiare per due weekend di fila nella stessa località. Questa è invece la prima in assoluto nella quale da una corsa all’altra la configurazione del circuito viene modificata“. Lo evidenzia il pilota della Ferrari Charles Leclerc, alla vigilia del secondo weekend di gara in Bahrain, penultimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1.