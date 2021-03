Al Cavallino fiducia dopo il 4° posto in qualifica del monegasco che però è prudente: “Il podio non sarà semplice contro l’AlphaTauri”. Lo spagnolo: “Forse potevo fare meglio in Q3”

La Ferrari si gode un ottimo quarto posto di Charles Leclerc nella prima qualifica della stagione. Anche un po' inatteso per certi versi, sicuramente incoraggiante, pensando a come da Maranello avevano presentato la stagione. Certo i problemi non sono risolti e la gara è domani, lì si capirà veramente la dimensione e la forza della SF21 sul passo. Se non altro, sul giro secco l'inizio è positivo.

Miglioramenti — “Probabilmente siamo quelli che hanno migliorato di più dall’anno scorso – ha confermato Leclerc – come avevo detto già venerdì sera, non ci aspettavamo di essere così competitivi. Questa è una cosa positiva, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Qui è una gara abbastanza strana, dobbiamo aspettarci anche altri eventi. Per adesso, però, sembra che abbiamo fatto un bel passo in avanti”.

Podio difficile — Per la gara Leclerc non fa proclami particolari: “Il passo non sembra male – ha detto Charles – il podio sarà difficile da raggiungere e se teniamo la quarta posizione è un bel risultato, ma mi aspetto un AlphaTauri molto forte domani”.

Parla Sainz — Carlos Sainz ha chiuso la sua prima qualifica da ferrarista all’ottavo posto: “Nel Q1 è stata una situazione stressante, non sapevo cosa stesse succedendo – ha detto Carlos – c’è stata una buona reazione nel Q2, nel Q3 mi è mancata un po’ d’esperienza per trovare il tempo sul giro. Ho ancora tanto da imparare e migliorare ma penso sia un weekend positivo. Lo prendo come buon inizio per me, forse ho sbagliato qualcosa in Q3 ma non era facile”.

