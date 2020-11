MARANELLO – “Abbiamo tanta strada da fare davanti a noi ma spero che con gli aggiornamenti del prossimo anno, riusciremo a lottare con gli altri”. Sempre più coinvolto nel processo Ferrari, Charles Leclerc che, nonostante la difficile stagione, vede positivo il futuro per la Rossa.

Strada giusta

Il monegasco, soprattutto negli ultimi Gran Premi, sta tirando fuori il meglio dalla vettura di Maranello ancora lontana dal poter competere per le

posizioni di testa ma che sta piano piano crescendo andando quasi sempre a punti: “La nota positiva nelle ultime uscite è che sono sempre stati compiuti dei piccoli passi in avanti” le parole di Leclerc riportate dal quotidiano spagnolo Marca. “Quando si è posto davanti a noi un problema, lo abbiamo analizzato e risolto vedendo i miglioramenti in gara: questi sono segnali importanti per il futuro. La strada da seguire deve essere questa”.

Il numero 16 della Ferrari chiude analizzando il Gran Premio dell’Emilia Romagna: “Il quinto posto a Imola? Se lo avessi saputo prima del via ne sarei stato molto felice perché c’era timore per la tenuta delle soft. Alla fine però è andata meglio di quanto avessimo ipotizzato e la gestione è stata buona”.

