Primo contatto con la squadra

Il pilota di Madrid, attraverso un video pubblicato dai canali social di Maranello non ha nascosto le proprie emozioni: " Per come ero nervoso, " confessa Sainz. Prova a nascondere l'emozione Carlos Sainz jr. "Mi sono svegliato alle 6.30, avevamo tanti meeting. Quando mi sono svegliato ero un po' nervoso. Ma quando ho messo il casco, ho potuto focalizzarmi sugli obiettivi".

In totale l’iberico ha percorso oltre 150 giri complessivi al volante della SF71H, la vettura del mondiale di Formula 1 2018: “È utile in tanti aspetti girare con la vettura di tre stagioni fa. Come cominciare a imparare ad usare il volante della Ferrari, ognuno è sempre diverso” ammette Sainz. Il quale ha preso confidenza anche con la squadra: “Le prime impressioni sono difficili da trasmettere. E’ stata una giornata piena di sensazioni speciali, a cominciare dal lavoro fatto con gli ingegneri, una giornata positiva. Ho cominciato a lavorare con gli ingegneri e con i meccanici, sulla partenza, sul volante”.

A guardare il numero 55 della Ferrari c’era il papà, Carlos Sainz Sr, due volte campione del mondo di rally: “È stato importante avere mio padre qui: per me è stato davvero speciale”. Tanti i tifosi fuori dal circuito per Carlos Sainz jr, come forse non se ne vedevano da tempo: “Spero che si siano divertii, c’erano molti tifosi, più di quelli che mi aspettavo. Li ho voluti ringraziare per il supporto che mi hanno dato” ha concluso lo spagnolo.