ABU DHABI – “Grazie Seb per essere sempre te stesso. Ecco la tua ultima gara con noi. Ci mancherai ma farai sempre parte della famiglia della Scuderia Ferrari“. Utilizza il proprio profilo Twitter la scuderia di Maranello per salutare Sebastian Vettel che questo pomeriggio, nel Gran Premio di Abu Dhabi, salirà per l’ultima volta sulla sua Rossa numero 5 dicendole addio dopo sei anni. Il pilota tedesco saluta

la Ferrari con 14 successi che lo pongono al terzo posto nella storia di Maranello alle spalle di due leggende come Michael Schumacher e Niki Lauda.