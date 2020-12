SAKHIR – Per la seconda gara in Bahrain l’Outer Track della pista di Sakhir avrà “una configurazione parecchio differente da quella sulla quale abbiamo corso l’ultimo Gp. Di fatto viene tagliata via l’intera sezione centrale del tracciato e da curva 4 andiamo direttamente alla 13 rimpiazzando il secondo settore con due curve veloci e una parte leggermente più lenta, una versione del circuito molto piu’ corta che di sicuro trasmettera’ Advertisements “. Descrive così la seconda gara sul circuito di Sakhir il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel.