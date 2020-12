ABU DHABI – La Formula 1, la Fia e la Haas hanno deciso di fare fronte comune per censurare i comportamenti del futuro pilota della scuderia americana, Nikita Mazepin, per le sue “recenti azioni inappropriate“: azioni comparse in un video finito poi sui social media.

Risoluzione interna

Le due maggiori entità del Circus hanno rilasciato un comunicato congiunto: " Mazepin ha rilasciato pubbliche scuse per la sua cattiva condotta e la ", si legge nella nota. "I principi etici e la cultura diversificata e inclusiva del nostro sport sono della massima importanza per la Fia e la Formula 1". Il 21enne russo sembra toccare in modo inappropriato una donna sul sedile di un'auto in un video prima pubblicato sui social media e poi successivamente cancellato.

La Haas ha reso noto che “non perdonano il comportamento di Nikita Mazepin nel video recentemente pubblicato sui suoi social media. Inoltre, il fatto stesso che il video sia stato pubblicato sui social media è anche ripugnante per il team Haas F1”. Dalla scuderia americana, inoltre, tengono a precisare che “la questione è trattata internamente e al momento non verranno rilasciati ulteriori commenti“.

Al fianco di Mick

Mazepin, che farà il suo debutto in F1 con Haas la prossima stagione insieme al collega esordiente Mick Schumacher, si è anche scusato “per le mie azioni recenti, sia in termini di comportamento inappropriato, sia per il fatto che è stato pubblicato sui social media. Mi dispiace per l’offesa che ho causato e per l’imbarazzo che ho portato alla Haas F1 Team. Devo mantenere uno standard più elevato come pilota di Formula 1 e riconosco di aver deluso me stesso e molte persone. Prometto che imparerò da questo” le parole del russo.