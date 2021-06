Il GP di Abu Dhabi cerca spettacolo e divertimento per l’appuntamento di chiusura del Mondiale di Formula 1. Se a Montecarlo i promotori starebbero pensando di cambiare il layout cittadino per garantire gare più spettacolari, per il circuito di Yas Marina è già arrivato il via libera per le modifiche di alcune curve. L’inizio dei lavori questa estate per farsi così trovare pronti in vista dell’ultimo GP del Mondiale 2021 in programma il 12 dicembre.