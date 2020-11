ROMA – Amarezza Ferrari, pole per Lewis Hamilton: sono i due volti delle qualifiche del GP del Bahrain 2020, terz’ultimo appuntamento della stagione di Formula 1. Il sette volte campione del mondo scatterà dalla prima fila insieme al compagno di scudera, Valtteri Bottas, mentre Max Verstappen sarà in seconda fila. Indietro le Ferrari. Sebastian Vettel, solo undicesimo, con Charles Leclerc che anche lui non riesce a centrare

La diretta tv della gara

Il GP del Bahrain, terz’ultimo appuntamento del Mondiale, sarà trasmesso in diretta esclusiva alle ore 15.10 live in pay su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno HD e in differita in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Il racconto della F1 è disponibile anche su skysport.it e l’app di Sky Sport.