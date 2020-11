1’28″355. A conferma che la Red Bull può essere della partita per la pole, almeno con il suo pilota di punta. Quarto tempo per Alexander Albon, mentre Carlos Sainz si deve accontentare del quinto posto.

ROMA – Alle 15 le qualifiche del Gran Premio del Bahrain dove la Mercedes parte favorita per la pole. Ma la terza e ultima sessione di prove libere sul tracciato di Sakhir si è chiusa diversamente dalle altre, con Max Verstappen davanti a tutti. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas della Mercedes devono accontentarsi rispettivamente del secondo e terzo crono dietro l’olandese che ha fermato un crono di

Ferrari indietro

Grandi difficolta per le due Ferrari con Sebastian Vettel che chiude 13° e Charles Leclerc 15° entrambi a oltre un secondo e mezzo da Verstappen. La Red Bull è stata costretta a cambiare il telaio di Alex Albon prima della prova finale dopo l’incedente del pilota thailandese avvenuto nelle prove del venerdì. Albon era andato a sbattere con la RB16 contro il muro causando quello che il Team Principal Christian Horner ha definito una “quantità significativa” di danni. La Red Bull ha deciso di cambiare la cella di sopravvivenza durante la notte, in vista delle qualifiche di sabato in Bahrain.