IMOLA – Tutto pronto per la gara del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1. A Imola si torna a distanza di quattordici anni dall’ultima volta e ci si attende grandi emozioni in pista. La lotta per la vittoria è tra Hamilton e Bottas, ma anche Max Verstappen può dire la sua sul questo circuito di casa per una Ferrari che invece vede Leclerc confermare quanto di buono visto a Portimao e Vettel ancora una volta relegato alla settima fila.

La gara in diretta tv

Il GP dell’Emilia Romagna, tredicesima gara del Mondiale 2020 di F1, sarà trasmesso

in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), ma anche in chiaro su TV8 essendo un appuntamento italiano: si parte alle ore 13.10 di domenica 1 novembre.