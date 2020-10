IMOLA – La Formula 1 torna a Imola dopo quattordici anni e sale l’attesa per le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna. La lotta sarà aperta, come di consueto, alle due Mercedes di Hamilton e Bottas con Verstappen su Red Bull che può provare a inserirsi, più complicato per Leclerc e Vettel con una Ferrari altalenante. Nuovo formato sperimentato qui: weekend di due giorni con una sola sessione di libere al mattino, può sparigliare le carte.

Le diretta tv delle qualifiche

Le qualifiche del GP dell’Emilia Romagna, tredicesima tappa del Mondiale 2020 di F1, saranno trasmesse in diretta

Advertisements

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram



Mi piace: Mi piace Caricamento...

su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) alle ore 14, ma anche in chiaro su TV8 essendo una gara italiana. La gara sul circuito di Imola, invece, è in programma domani, domenica 1 novembre, alle 13.10.