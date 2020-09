SOCHI – Pole numero 96 in carriera e record della pista per Lewis Hamilton al Gran Premio di Russia. Il pilota britannico registra il nuovo record del tracciato di Sochi in 1’31″304 davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all’altra Mercedes di Valtteri Bottas a +0″652. Altra giornata complicata per le Ferrari: durante la Q2 brutto incidente per Vettel, per schivarlo Leclerc ha perso tempo prezioso. Entrambi fuori dalla top ten, ma è stato evitato di un soffio un pericolosissimo scontro.

Leclerc: ”Devo stare più calmo”

Leclerc non è andato oltre l’undicesimo tempo, mentre Vettel scatterà dalla quindicesima posizione. Il pilota tedesco è andato in testacoda andando a sbattere sul muretto e riducendo in pezzi la sua monoposto. A pochi secondi dall’impatto, la vettura di Vettel è stata schivata dall’altra Ferrari di Leclerc, lanciata alla ricerca del tempo migliore. Il pilota monegasco è riuscito ad evitare miracolosamente lo scontro con il compagno rimasto illeso. ”In radio mi hanno comunicato di avere un solo secondo di margine, poi mi sono accorto di averne di più. Sono arrabbiato, è ancora fresca e devo calmarmi”, le parole a caldo di Leclerc post-qualifiche. ”La gara è comunque domani – aggiunge ai microfoni di Sky Sport -. Per me fino ad ora è stato un weekend difficile ma in qualifica stavo iniziando a prendere il ritmo e non ho potuto mostrare cosa avevamo. Domenica cercheremo di massimizzare quello che abbiamo”.

Vettel: ”Sto bene”

”Cosa è accaduto durante l’incidente? Volevo migliorarmi soprattutto nel primo settore e ho perso la macchina prima in curva 2 e successivamente in curva 4. Ho cercato di riprenderla, volevo evitare l’impatto e non ci sono riuscito ma comunque sto bene”. Così Sebastian Vettel dopo l’incidente a muro durante la qualifica del Gran Premio di Russia, un impatto che poteva avere conseguenza decisamente peggiori.

Hamilton: ”Peggior circuito per la pole”

Nonostante pole e record, Hamilton vola basso pensando alla gara di domenica: ”Probabilmente è stata una delle qualifiche più assurde della mia carriera, l’ho vissuta col cuore in gola fino alla fine. Dovrò partire con gomma soft e questo è il peggior circuito per partire dalla pole position perché è facile superare in partenza. Sarà complicato vincere la gara”. Nota lieta la presenza del pubblico: ”E’ grandioso rivedere la gente sugli spalti, spero che tutti siano indossando la mascherina. Ho visto tanti fan anche con la maglietta ‘Black Lives Matter’ e questo mi fa molto piacere”. Bottas si affida alla storia (vinse a Sochi nel 2017): ”Qualche anno fa sono scattato dalla terza posizione e mi ricordo piuttosto bene come è andata, cercherò di ripetermi e spero di avere un buon vantaggio dalla scia”. Felicemente sorpreso del secondo posto Max Verstappen: ”Abbiamo faticato tanto nel trovare il giusto bilanciamento su questa pista scivolosa. Stamane non eravamo molto contenti e abbiamo lavorato per azzeccare alcune scelte. Non mi aspettavo il secondo posto sulla griglia e per questo sono molto soddisfatto”.

