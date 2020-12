SAKHIR – Sale l’attesa per il Gran Premio di Sakhir di Formula 1, penultimo appuntamento del Mondiale che, a causa dell’assenza di Lewis Hamilton per la positività al coronavirus, vedrà trionfare – stando a quanto visto in stagione – un outsider in ogni caso. Favorite comunque le due Mercedes con Valtteri Bottas e George Russell, ma anche Max Verstappen su Red Bull cerca la vittoria. Per le Ferrari

un podio sembra molto complicato, ma Charles Leclerc che partirà dalla quarta posizione può lottare in tal senso.