ROMA – Stuart Pringle vuole le tribune gremite in vista del Gran Premio di Silverstone che si terrà il 18 luglio. Il direttore del circuito è ottimista, pur mancando ancora vari mesi all'avvicinamento del weekend di gara: "Voglio il maggior numero di gente sulle tribune – afferma -. Si tratta di un aspetto estremamente importante per Silverstone e faremo tutto il necessario per dimostrare che è sicuro farlo. La Formula 1. Dobbiamo creare l'ambiente giusto".