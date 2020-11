ISTANBUL – Gran Premio di Turchia ricco di insidie e decisamente spettacolare quello che andrà in scena domenica 15 novembre sul circuito di Istanbul. L’appuntamento numero quattordici con la stagione di Formula 1 vede un Hamilton solo sesto in qualifica, ma con la possibilità di conquistare il titolo Mondiale in anticipo. L’asfalto in pessime condizioni può sparigliare le carte: Stroll ne ha approfittato partendo dalla pole,

La gara in diretta tv

al suo fianco c’è Verstappen, attardate le Ferrari.

Il GP di Turchia, quattordicesima gara del Mondiale 2020 di F1, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), differita in chiaro su TV8: si parte alle ore 11.10 di domenica 15 novembre, orario insolito per via del diverso fuso orario.

