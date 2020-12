Fittipaldi a Sakhir

Il pilota francese della Haas ha lasciato l'ospedale "alle 10:30 locali" (08:30 italiane), come ha specificato il team americano in una nota, precisando Grosjean sarà sottoposto a " cure private per le sue ustioni subite alla schiena e alle mani e ". Il 34enne pilota ha rassicurato i tifosi sul suo stato di salute parlando dal proprio account Instagram: "Sto migliorando sempre di più, sono felice di essere vivo e di parlare con te".

La monoposto di Grosjean, uscita di pista a causa di una collisione subito dopo l’inizio della gara di domenica, è stata spezzata a metà e ha preso fuoco dopo essersi schiantata a 220 km / h contro le barriere di sicurezza. Il pilota è riuscito ad abbandonare la sua monoposto 28 secondi dopo l’urto e si è allontanato dall’incendio, aiutato dal personale dell’auto medica GP, prima di essere portato in ambulanza al centro cure del circuito e poi ospedale in elicottero.

Il prossimo fine settimana al Gran Premio di Sakhir, sullo stesso circuito, sarà sostituito dal collaudatore e pilota di riserva del team americano Haas, il brasiliano Pietro Fittipaldi. Grosjean spera di tornare per l’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi il 13 dicembre, che potrebbe essere anche il suo ultimo GP in F1, dato che il francese non ha trovato posto nel Circus per la prossima stagione.