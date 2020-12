ROMA – “Ciao, una bella giornata a tutti voi. Ho dormito bene e non sento troppo dolore“. Così in un post sul proprio profilo Instagram un sorridente Romain Grosjean che è stato operato alla mano sinistra per le conseguenze dell’incidente subito durante il Gp del Bahrein del 29 novembre scorso. Il pilota francese della Haas uscì illeso dalla vettura in fiamme, che si era spezzata in due dopo aver

sbattuto contro le barriera. Martedì scorso comunicò l’operazione sui propri account social per pulire le ferite dall’ustione della mano sinistra che ha danneggiato il legamento del pollice.