Prosegue il recupero

“ Romain Grosjean ha trascorso la notte in ospedale, il recupero prosegue. I trattamenti alle ustioni subite alle mani stanno andando bene. Ha ricevuto la visita di Gunther Steiner, Advertisements ”. Il comunicato della Haas, fa il punto sulle condizioni del pilota franco-svizzero dopo il terribile incidente di ieri. “Ero contrario all’halo qualche anno fa, ma che credo sia la cosa migliore introdotta in Formula 1. Senza halo non sarei qui a parlarvi“, le parole di Grosjean in un video postato su Instagram nel quale compare con le mani bendate.