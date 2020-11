Due anni da tester

Il numero 8 della scuderia americana, fortunatamente, non

ha riportato gravi conseguenze ma, naturalmente, non potrà partecipare domenica prossima al secondo Gran Premio sulla pista di Sakhir. Così il 24enne pilota, nipote del due volte campione del mondo Emerson, avrà la sua grande occasione: il brasiliano ha già avuto modo di scendere in pista con la Haas testando le vetture del 2018 e del 2019 ma in Bahrain sarà all’esordio al volante della VF-20. “E’ stato paziente nelle passate due stagioni come pilota di riserva e tester, si è sempre preparato per questa opportunità e ora è arrivata“, le parole di Guenther Steiner.