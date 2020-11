LONDRA – “Non ho dubbi che George abbia il potenziale per essere un campione in Formula 1”. Le parole di Lewis Hamilton sembrano non lasciare dubbi circa il ruolo da protagonista che avrà Russell nel futuro del Circus.

Esperienze fondamentali

Il sette volte campione del mondo è certo delle qualità del giovane connazionale: " Quest'anno è stato fantastico per come ha saputo gestire la macchina mettendola spesso in Q2 e per " le parole di Hamilton riportate dal sito specializzato Crash.net.

Russell in questa stagione è sempre stato davanti al compagno di squadra Latifi e ha raggiunto la Q2 in otto Gran Premi: “Esperienze del genere le abbiamo fatte tutti all’inizio della carriera in Formula 1: servono per maturare e fare esperienza. Lui rappresenta il futuro della categoria: ci sono molti piloti giovani e forti in questo sport e George è sicuramente uno di quelli che ha il potenziale per diventare un futuro campione” ha concluso Hamilton.

