ROMA – La Mercedes ha presentato la nuova W12, la monoposto con cui correrà il Mondiale 2021 di Formula 1. Il team tedesco scenderà in pista nuovamente con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il pilota britannico, campione del mondo in carica, si è detto contento per il percorso intrapreso: " Sono orgoglioso di quello che sto facendo, il team crede sempre in me e di questo ne sono felice. ha proseguito Hamilton -. Sono felice di essere tornato a lavorare con la squadra, è emozionante quando si scopre la macchina con cui si correrà. Il rapporto con Bottas? E' sempre stato di rispetto reciproco".