ROMA – Cambio di rotta per la Formula 1: i test pre stagionali, infatti, si terranno in Bahrain e non a Barcellona. A rendere ufficiale il passaggio di consegne è stato il tracciato di Sakhir che, sul proprio account Twitter, ha reso noto come, dal 12 al 14 marzo, ospiterà le monoposto. Una novità che permetterà ai team di godere di temperature decisamente più miti oltre ad

approfittare di un asfalto con caratteristiche diverse rispetto a quella dell’impianto spagnolo.