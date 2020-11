GROVE – Alcuni membri dello staff di bordo pista della Williams sono in isolamento, dopo che i test COVID-19 hanno identificato diversi positivi. La FIA e la Formula 1 hanno fatto sapere di aver eseguito 1781 test su piloti, squadre e personale tra venerdì 30 ottobre e giovedì 5 novembre. Complessivamente, 8 test sono risultati positivi. “Abbiamo avuto una serie di casi positivi di Covid-19 durante il Gran Advertisements , ha detto la scuderia di Grove in un comunicato diffuso venerdì sera. “Possiamo confermare che tutti i casi sono stati gestiti nel rispetto delle linee guida FIA.

Linee guida Fia

“Sempre nel rispetto delle linee guida, diversi membri del nostro team di bordo pista si sono messi in isolamento, perché sono stati identificati come stretti contatti di questi casi positivi”, ha aggiunto il team. “Non aggiungeremo ulteriori informazioni su questo argomento, ma vorremmo estendere i nostri ringraziamenti a tutti i membri del nostro team e alle loro famiglie, per il loro continuo lavoro e supporto durante quello momento estremamente impegnativo”. Da quando i test sono stati avviati all’inizio della stagione a luglio, sono stati effettuati un totale di 66.560 controlli che hanno portato a individuare 63 casi positivi.

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram