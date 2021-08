Dopo esser stato protagonista di una battaglia per la vittoria con Esteban Ocon, Sebastian Vettel era giunto al traguardo alle spalle del francese, ottenendo il suo secondo podio stagionale dopo quello di Baku. Tuttavia, durante un controllo sul carburante rimasto a fine gara nel serbatoio della sua Aston Martin, la direzione gara ha trovato 0.3 litri di benzina invece di 1 litro richiesto, una infrazione che viola l’articolo 6.6.2 del regolamento sportivo. Dopo ulteriori verifiche con un membro del team Aston Martin, nella tarda serata di domenica 1 agosto era arrivata l’ufficialità della squalifica.

L’istanza di riesame della scuderia Aston Martin è stata rigettata dai commissari perché le nuove prove, presentate a difesa del pilota quattro volte campione del mondo, sono state ritenute “non rilevanti” per procedere a una revisione della decisione presa al termine della gara.

Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Carlos Sainz. Rimane questo il podio del GP di Ungheria, undicesima prova del Mondiale di F1, dopo la conferma della squalifica di Sebastian Vettel, reo di aver concluso la gara con un quantitativo di carburante inferiore a quello stabilito dal regolamento. Il team del pilota tedesco, che aveva concluso al secondo posto il Gran Premio, aveva in settimana presentato un ricorso per tentare di salvare il risultato ottenuto al termine della rocambolesca gara sul circuito magiaro.

