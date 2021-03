ROMA – Sarà il Ferrari ad accompagnare i festeggiamenti sul podio della Formula 1 per i prossimi tre anni. Lo spumante prodotto dall’omonima azienda trentina ha firmato un contratto triennale e andrà a a sostituire lo champagne francese Moet Chandon. Quest’ultimo lascia la F1 dopo un solo anno di contratto per far spazio al prodotto italiano, che farà il suo esordio proprio nel Bel Paese, a Imola, viste le

Advertisements

restrizioni sull’alcool vigenti in Bahrain.