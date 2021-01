Il commento dell’austriaco

Nel corso dell’intervista concessa ai tedeschi di RTL, l’austriaco ha anche riservato alcune parole non particolarmente lusinghiere nei confronti dell’Aston Martin, il team che costituisce l’evoluzione della Racing Point in cui correrà Sebastian Vettel nel 2021: “L’Aston Martin non andrà oltre il terzo posto. L’anno scorso il divario con noi era troppo grande e aver ingaggiato Vettel, per quanto sia importante, non basta. Non credo che si possa colmare in una stagione, anche perché riguarda la struttura del team. E poi, per lottare seriamente in un Mondiale, tutto ti deve andare bene, dallo sviluppo fino a ogni singolo pit-stop. Non vedo l’Aston Martin ancora pronta per questo livello”.