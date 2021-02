ROMA – Helmut Marko, consigliere della Red Bull, conferma la bontà della scelta di acquistare Sergio Perez, con le dovute rassicurazioni sul rapporto con Verstappen : “Con Max finora non ci sono stati conflitti, va tutto come deve andare – dichiara Marko -. Vediamo come si comportano in gara i nostri due piloti. Posso anticipare che nessuno dei due regalerà niente all’altro: Max vuole affermarsi e Perez intende dimostrare che Advertisements “. Il Mondiale 2021 di Formula 1 si avvicina: la Red Bull ha già presentato la propria monoposto .

Le parole del consigliere Red Bull

“Devo dire che Sergio si è integrato molto bene – sottolinea Marko sull’approccio del messicano Perez alla carta stampata austriaca -. È già stato in grado di fornirci informazioni preziose, soprattutto per quanto riguarda il motore Mercedes. Ti rendi subito conto che è stato in Formula 1 per ben dieci anni, la sua esperienza balza all’occhio. Dobbiamo vedere se la coppia lavora bene e se è competitiva come vogliamo che sia. Ma nulla è impossibile per Sergio in ottica prossima stagione“.