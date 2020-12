Investimento biennale

Lo sostiene SkyNews, secondo la quale a guida del pool di investitori ci sarebbe la

Advertisements

Advertisements

Msp Sports Capital, società di investimento nel settore sportivo che ha investimenti finora nella Major League Baseball, nella pallacanestro americana e nel calcio europeo. L’investimento dovrebbe iniettare 185 milioni di sterline nella McLaren Formula One Team per due anni. L’accordo, secondo le fonti citate da SkyNews, potrebbe essere annunciato in giornata.