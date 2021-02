ROMA – McLaren ha presentato la MCL25M, la monoposto con cui correrà nel 2021 in Formula 1. La scuderia di Woking, reduce dal terzo posto in classifica costruttori nell’ultimo Mondiale, saluta Carlos Sainz, che da quest’anno correrà in Ferrari. Il team britannico ha invece confermato Lando Norris, che per il terzo anno correrà in McLaren. Al suo fianco ci sarà Daniel Ricciardo, reduce dall’esperienza biennale in Renault.