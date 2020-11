LONDRA – “Ovviamente devi avere un buon team e una grande macchina. Nessun pilota ha mai vinto il campionato in passato senza queste componenti”. Lewis Hamilton conferma come nel Circus sia solo l’insieme di tanti fattori che permette di arrivare al successo

Contano i fatti

Il pilota inglese, che in Turchia ha vinto il settimo titolo raggiungendo Michael Schumacher, è stanco delle critiche da parte di chi afferma che vinca

solo grazie alla strapotenza della Mercedes: “Vincere nei motori è un insieme di tanti elementi dai kart alla Formula 1” afferma Hamilton al sito The Race.com. Il numero 44 della Stella d’Argento ha vinto domenica a Istanbul in condizioni estreme e dopo essere partito dalla sesta posizione: “Credo che conti ciò che fai con la macchina e domenica ho dimostrato quanto sia difficile guidare in certe situazioni e che non dipenda solo della macchina” conclude Hamilton.