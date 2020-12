Permesso speciale

La Mercedes sogna di terminare l’anno con il campione del mondo alla guida

nel Gran Premio di Abu Dhabi. Il britannico, che ha saltato l’ultimo Gran Premio di Sakhir a causa del Covid, per essere in pista regolarmente dovrebbe recuperare al massimo per sabato quando si terranno le qualifiche dell’ultimo appuntamento stagionale.

Se Hamilton risultasse negativo ai tamponi, avrebbe poi bisogno di un permesso speciale per viaggiare dal Bahrain ad Abu Dhabi e superare il protocollo che prevede due settimane di quarantena. Al contrario, nel caso in cui il sette volte campione del mondo non dovesse farcela, è pronto il connazionale George Russell arrivato nono nell’ultimo gran premio ma per lunghi tratti in testa alla gara.