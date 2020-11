SAKHIR – “Penso che correre al fianco di Kimi sarebbe stato fantastico per poter imparare da lui ma l’Alfa Romeo ha preso la sua decisione: credo che tutto accada per una ragione”. Mick Schumacher rimane sereno e guarda al futuro alla vigilia del Gran Premio del Bahrain, penultima prova del mondiale di Formula 2.

Presto un annuncio

Il figlio del Kaiser Michael comanda la classifica con 22 punti di vantaggio

Advertisements

Advertisements

sull’inglese Callum Ilott, anche lui della Ferrari Driver Academy, e sogna di conquistare l’iride prima di fare il grande salto. Il team principal della Haas, Gunther Steiner, ha affermato che “faremo presto un annuncio” senza specificare ancora i nomi dei piloti per il 2021.

Intanto Mick Schumacher, parlando a Sky Sport F1, ha dichiarato: “Sì mi sento pronto per la Formula 1. Sapevamo di poter far bene in questa stagione” le parole del pilota tedesco. “Certo mi è dispiaciuto non poter correre nelle libere del Nürburgring con l’Alfa Romeo ma la sicurezza deve sempre essere al primo posto”.

Una stagione questa che ha visto Hamilton raggiungere i sette titoli mondiale come Michael Schumacher: “Hamilton e la Mercedes sono un binomio speciale come lo erano papà e la Ferrari”.