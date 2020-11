ROMA – “Se non sono in pista penso sempre alle corse. Il mio sogno è la Formula 1 e il motorsport”. Mick Schumacher commenta con queste parole il fatto che il suo debutto nel Circus, rimandato al Nürburgring causa maltempo, si sta avvicinando.

Il figlio del Kaiser Michael, in una lunga intervista rilasciata al sito F1.com fa un passo indietro e parlando della scorsa annata: “ Non voglio Advertisements “. Ora il primogenito del fuoriclasse tedesco ammette di essere ormai pronto per debuttare nel Circus: “In definitiva, voglio andare in F1 essendo il più preparato possibile e per farlo devo anche affrontare i momenti difficili. Non sto dicendo di essere pronto al 100% al passaggio in F1, ma ci sono vicino” conclude Mick Scumacher.

