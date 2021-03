ROMA – Il team Haas si è presentato per il Mondiale 2021 di Formula 1. La squadra britannica correrà, nel campionato che avrà inizio a fine mese in Bahrain, con i Rookie Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Quest’ultimo ha parlato con grande entusiasmo durante l’evento di presentazione: “Sono molto felice di portare questo cognome, e sono molto felice di riportarlo in Formula 1. Per me è motivo d’orgoglio. È Advertisements