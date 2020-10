NURBURG – La fitta pioggia e la nebbia che stanno colpendo il circuito del Nurburgring, in Germania, hanno costretto gli organizzatori del Gp Eifel, undicesimo appuntamento del mondiale di F1, ad annullare la prima sessione di prove libere facendo saltare così l’esordio in sella all’Alfa Romeo di Mick Schumacher, il figlio del 7 volte iridato, leader del mondiale di Formula 2. Una vera e propria sfortuna per il tedesco che non vedeva l’ora di guidare una monoposto di F1 nel gran premio di casa.

In futuro altra chance per Mick Schumacher

“Davvero un peccato per Mick Schumacher – le parole di Frederic Vasseur, team principal dell’Alfa Romeo -, è una bella pista, ma il meteo non è stato positivo. Dispiace perché aveva fatto un bel lavoro per prepararsi: era pronto per una bella sessione. Il suo futuro? Fa parte dell’Academy della Ferrari ed è in testa in Formula 2, è sicuramente sulla lista. Per i piloti del 2021 prenderemo una decisione prima della prossima gara o entro fine mese. Cercheremo di riprogrammare con Ferrari, ne discuteremo insieme – ha proseguito Vasseur -. La prossima gara a Portimao non è semplice, voglio dare un po’ di tempo a Giovinazzi per apprendere quella pista”.

Al Nurburgring uno striscioone per Mick Schumacher

Haas – Ferrari, si guarda al futuro

Anche la Haas dovrà presto decidere il futuro dei suoi piloti. Lo stesso team principal Gunther Steiner conferma: “La Ferrari ha tre piloti nei primi cinque in F2, si parlerà sicuramente per loro e ci saranno delle possibilità. Ilot? Con Binotto abbiamo parlato dei piloti, ma non dei nomi. Non ci siamo dati una tempistica, non abbiamo fretta: il mercato è abbastanza lungo, vogliamo decidere bene. Non posso confermare se ci sarà l’attuale coppia di piloti il prossimo anno – prosegue – sul mercato ci sono anche Hulkenberg e Perez, per questo dico che non abbiamo fretta”. Oltre ai piloti dalla Ferrari, Steiner assicura di avere avuto conferme per un aumento di potenza nelle prossime stagioni: “Faranno del loro meglio per avere un motore potente – spiega -. Prendo la parola di Binotto che dice che sono a buon punto e che miglioreranno di parecchio l’anno prossimo”.

