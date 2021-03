ROMA – Esteban Ocon si carica per il Mondiale. Il francese ha inagurato la presentazione ufficiale del team Alpine che ha mostrato la nuova monoposto: “Il 2020 è stata un intensa stagione – rivela – ora sono molto affamato per ottenere successi in questo campionato. Sono orgoglioso di far parte di un marchio francese e sono onorato del supporto del team: vogliamo ottenere buone performance e alzare le nostre Advertisements Ocon farà coppia con Fernando Alonso , assente nel corso della presentazione dopo il brutto incidente in bicicletta.

Le parole di Alonso

“Ciao a tutti, come sapete non sarò in grado di partecipare all’unveiling della nuova macchina – ha detto nelle scorse ore lo spagnolo Fernando Alonso tramite un videomessaggio sui social -. Con le restrizioni in essere tra Svizzera e Gran Bretagna è piuttosto difficile mettersi in viaggio, ma seguirò la presentazione come tutti. Non importa se non ci sarò fisicamente. Non vedo l’ora di vedere la nuova macchina, la sua livrea rinnovata e anche le tute. Sono veramente molto entusiasta, ci vediamo presto!“.